İnegöl Belediyesi’nin pandemi döneminde başlattığı ve bugüne kadar süren Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ücretsiz servis hizmeti devam ediyor. Bunun yanı sıra, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesine de haftanın belirli günlerinde servis planlanacağı, servis hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların Çözüm Merkezine kayıt yaptırması gerektiği ifade edildi.

Pandemi sürecinde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve sorunsuz erişimi için İnegöl Belediyesi tarafından haftanın 3 günü Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ücretsiz servis hizmeti sunulmaya başlamıştı. Bu uygulama, vatandaşlardan gören ilgi üzerine pandemi sonrası da devam ediyor. Halen devam eden uygulamanın geliştirilerek devam edeceği açıklandı. Buna göre; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yapılan servislere ek olarak Salı ve Perşembe günleri de Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesine ücretsiz servis hizmeti sunulacak.

SERVİSLERİN GÜN, SAAT VE GÜZERGAHLARI

Hastanelere ücretsiz hizmet uygulaması haftanın 3 günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Salı ve Perşembe günleri ise Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesine gerçekleştiriliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 07.00’da Ziraat Bankası önünden hareket ederek çevre yolu üzerinden Şehir Hastanesine ulaşan servis, sonrasında UÜ Tıp Fakültesi Hastanesine geçiyor. Dönüş ise 12.30’da aynı güzergah üzerinden gerçekleşiyor. Salı ve Perşembe günleri ise sabah 08.00’da Ziraat Bankası önünden hareket edecek araç, Şevket Yılmaz Hastanesi ve devamında şehir içinden Bursa Devlet Hastanesi ringi gerçekleştirecek.

UYGULAMADAN KİMLER NASIL FAYDALANIYOR?

Ücretsiz hastane servislerinden faydalanmak isteyen vatandaşların “kronik hasta” veya “tedavisi süreklilik arz eden” vatandaşlar olması gerektiği ifade edildi. Hastane servisini kullanacak olan vatandaşların bir gün öncesinden İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezini arayarak isim ve iletişim bilgilerini bırakarak kayıt yaptırması gerektiği, kayıtsız ulaşımın sağlanamayacağı da kaydedildi. Ayrıca Ziraat Bankası önünden sabah 07.00’da hareket eden aracın en geç saat 08.00’de Uludağ Üniversitesi’nde olduğu ve dönüş saatinin 12.30’u geçmeyecek şekilde uzun süreli tedavi saatlerinin buna göre uyarlanması gerektiği belirtildi. Ücretsiz servisten hasta ile birlikte yanında bir refakatçi kullanabiliyor.