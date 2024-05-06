Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey’i BURKENT yönetim kurulu başkanı olarak atama kararı oldukça tepkiye neden oldu. Bozbey gelen tepkilerin ardından atama kararından vazgeçti.

Konu üzerine sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı paylaşımında Mustafa Bozbey ile bir araya geldiklerini ve Bozbey’in “tartışmalara mahal vermemek” adına atama kararını geri aldıklarını belirtti.

İsmail Saymaz’ın paylaşımı şu şekilde:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le görüştük. Bozbey, yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji’ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabı instagram üzerinden kendisinin de bulunduğu BURKENT’in yeni yönetim kurulu ve Mustafa Bozbey’i paylaşarak “BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye yazmıştı.

PolitikYol’un ortaya çıkardığı atama kararı ise kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine ‘BURKENT yönetim kurulu başkanı’ titrini eklemişti. Fakat daha sonra tepkiler üzerine yazıyı silmişti.