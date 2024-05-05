Bursa'da hafta sonunun ikinci gününde sabah saatlerinde en düşük sıcalık 10 derece olarak ölçülürken gün içerisinde etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte en yüksek sıcaklık 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 9 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde hafif sağanak yağış ile birlikte sıcaklık 18 derece seviyelerinde seyrediyor.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ