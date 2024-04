“Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütü, kökeni Trabzon’un Of ilçesi olan Saral ailesinin mensupları ve örgütün sempatizanlarından oluşuyor. “Ülkücü” bir siyasi çizgide olduğu bilinen örgütün kurucusu 2005’te öldürülen Hüseyin Saral. Bugün ise örgütün yöneticiliğini Burhanettin Saral, Ümit Saral, Yakup Saral, Alaattin Saral, Zafer Saral ve Barış Saral yapıyor. Hakkında 2017’de hazırlanan bir iddianamede 35-40 bin sempatizanı olduğu belirtilen örgüt, 1990’lı yıllardan bu yana çeşitli suç faaliyetleriyle gündeme geliyor. Grubun “Şahinler” olarak bilinen çeteyle düşmanlığı sebebiyle de ölümle sonuçlanan pek çok çatışma yaşandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “SARALLAR”

Sarallar, İstanbul'da etkin olan Trabzon'un Of ilçesi kökenli bir organize suç örgütüdür. Emniyetin 2021 verilerine göre Burhanettin Saral ve Ümit Saral liderliğinde 347 silahlı mensubu olup, Türkiye'de Alaattin Çakıcı'nın örgütünden sonra gelen en büyük ikinci organize suç örgütüdür. Bu raporda 257 adamıyla Sedat Şahin üçüncü sırada, 253 adamıyla Sedat Peker dördüncü sırada yer almaktadır. Sarallar siyasi olarak ülkücü çizgide bir yapıdır.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 35-40 bin arası taraftarı olan geniş bir yapı olduğu belirlendi. Grup 90'lardan 2005'e kadar Hüseyin Saral tarafından yönetildi. Hüseyin Saral'ın 2005'te öldürülmesi üzerine, günümüzde grup liderinin Burhanettin Saral'ın olduğu; Ümit Saral, Yakup Kerem Saral, İlyas Saral Zafer Saral'ın ise yönetici kadrosunda olduğu belirlendi.

Örgüte 2022'de devlet tarafından iki aşamalı operasyon yapılıp Sarallar mensubu 169 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan bu operasyonda, eski yöneticilerinin büyük kısmı cezaevinde olduğu için örgütte yeni isimlerin yönetici konuma geldiği, eskiden yönetici olan Alaattin (İlyas) Saral'ın da artık örgütte lider pozisyonuna geldiği tespit edilmiştir. Davanın hazırlanan iddianamesinde örgütün yeni yöneticileri arasındaki 7 isim şunlardır; Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Ali Kaplan, Mehmet Ulu, Osman Tellioğlu, Mustafa Fazlıoğlu, Tamer Çağlar.

Yeni yönetici listesi arasında iş insanı Erdal Acar, örgütte 'sosyete sorumlusu' olarak dikkat çekmiştir. Erdal Acar'ın kurduğu racon masasında; Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi popüler isimler mağdur olmuştur. Gazeteci Tolga Şardan, bu operasyonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında operasyon bilgisinin önceden sızdırılması üzerine bir tartışma çıktığını iddia etti.

Kasım 2023'te ise Kafes Operasyonları adıyla örgüte bir operasyon daha yapıldı. Yeni örgüt lideri Özgür Saral'ın da arasında olduğu operasyonda 24 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu operasyon sonucu Sarallar örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Sarallar, 2004'ten beri bir diğer Karadenizli mafya örgütü Şahinler ile yaptıkları kanlı çatışmalarla ünlüdür. Bu çatışmaya daha sonra İstanbul Bahçelievler Çeteleri olarak bilinen Şirinler mafyası da Şahinlerden yana taraf olup çatışmalara dahil oldu.

4 mafya grubunun 2004'ten 2017'ye kadarki çatışmalarında basında yer alan verilere göre 23 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi felç kaldı. Ölenler arasında, Saralların ilk lideri Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin, Şirinler çetesi lideri Kenan Şirin bulunmaktadır. Ayrıca Sedat Şahin, Alaettin Çakıcı, Erol Evcil ve Haluk Kırcı gibi büyük mafya liderlerinin avukatı olan Atalay Cebesoy da saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

TARİHÇE

AİLEVİ KÖKENLER VE MAFYA OLUŞUMU

Sarallar olarak bilinen mafya oluşumu köken olarak, Trabzon'un Of ilçesinde yoğun bir aile olan Sarıalioğlu ailesinin içinde filizlenmiş bir yapıdır. Of'un seçim tarihi boyunca belediye başkanları hep bu aile mensupları içinden çıkmıştır. Günümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olan Oktay Saral, 90'larda Ankara Emniyet İl Müdürü olan Cevdet Saral da Sarıalioğlu ailesinin bir mensubudur. Cevdet Saral, Sadettin Tantan'ın içişleri bakanı olduğu dönemde Telekulak Operasyonunda görevden alınmıştır.

Saralların mafya kimliği ilk olarak 90'ların ortasında Hüseyin Ağa lakabıyla bilinen Hüseyin Saral ile ortaya çıktı. İstanbul DGM tarafından “Cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak, bu teşekkülün yöneticiliğini yapmak, adam öldürmek, yaralamak ve azmettirmek“ suçlarıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Hüseyin Saral, 1998'de bir kuyumcunun 500 bin dolar dolandırılması ve 22 kilogram altının gasp edilmesiyle kolluk kuvvetlerinin radarına girdi. Mahkemece arama kararı bulunan Hüseyin Saral yurtdışına çıkıp kayıplara karıştı. Sevgilisi İ.N.B'in sıkı takibiyle Hüseyin Saral'ın Romanya'da kaldığı tespit edildi. Türkiye-Romanya arasında akaryakıt kaçakçılığı yaptığı da tespit edilince, hakkında kırmızı bülten Interpol kararı çıkartılan Hüseyin Saral, Romanya hükümetinin ortak çalışmasıyla Nisan 2001 tarihinde tutuklanıp Türkiye'ye getirildi. Hüseyin Saral'ın daha sonra 2000 yılında 4 benzincinin öldürüldüğü bir olayla ilintili olduğu tespit edildi.

Tutuklandıktan sonra Hüseyin Saral'ın üzerine atılı olan suçlar Saral grubundan başkaları tarafından üstlenince Hüseyin Saral, 2001-2004 arasında bilinmeyen bir tarihte serbest bırakıldı.

OF'TAKİ BOMBA

1998’de Trabzon'un Of ilçesinde Turgut Sarıalioğlu adlı kişiye ait bir iş yerine el bombasıyla saldırıldı, ardından da tüfekle ateş edildi. Sarıalioğlu ve Taner Yıldız’ın yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 20 Ekim 2001’de tamamlandı. Nincu Portaze ve azmettirici olduğu iddia edilen Sultan Selim Saral‘a ömür boyu ağır hapis, Oktay Saral‘a da suça yataklık suçundan 16 yıl ağır hapis cezası verildi. Daha sonra Nincu Portaze cezaevinde intihar edecek, 2008’de medyada yer alan haberlerde ise bu saldırıda kullanılan bombaların Ergenekon Operasyonu kapsamında Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarıyla aynı seriden olduğu öne sürülecekti.

ÖRGÜT LİDERLERİ VE YÖNETİCİLERİ

Sarallar Mafyası, 90'larda Hüseyin Saral liderliğinde kurulmuştur. Hüseyin Saral, 2005'te Sarallar-Şahinler arasındaki çatışmada hayatını kaybedince, örgütte bir dizi lider ve yönetici kadrosu ortaya çıkmıştır. Örgüt içinde tutuklanmalar yaşandıkça dışarıda yeni liderler ve yöneticiler ortaya çıkmıştır.

2005 - YÖNETİCİ: ÜMİT SARAL

2005'te Hüseyin Saral, Sedat Şahin tarafından öldürülünce Sarallar intikam için Ümit Saral ve Yakup Kerem Saral liderliğinde 2 tim oluşturdu. Ümit Saral, Şahinlerin adamı Muzaffer Dağdeviren cinayetinde 2005 yılında tutuklanmıştır. Bu cinayete rağmen birçok defa tutuklanıp serbest bırakılmıştır. Ümit Saral, Sarallar-Şahinler çatışmasında Şirinler mafyasına saldırılarıyla ünlüdür. Ümit Saral, Şirinler lideri dahil Şirinler mensubu 7 kişiyi öldürtmüştür. Diğer yönetici Zafer Saral ile beraber örgütün akaryakıt kaçakçılığından sorumludur. 2017'de tutuklanıp, günümüzde hala cezaevindedir.

2005 - YÖNETİCİ: YAKUP KEREM SARAL

Yakup Kerem Saral, Hüseyin Saral cinayeti sonrası oluşturulan 2 intikam timinin yöneticilerinden biridir. Şahinlerin adamı Cüneyt Koçak cinayetinde 2005 yılında tutuklanmıştır. Yakup Saral da Ümit Saral gibi birçok defa cezaevine girip çıkmıştır. 2014'te Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'i öldürtmesiyle ünlüdür. Bu cinayet sebebiyle 2006 yılında mafya Sami Hoştan arabulucu olmasıyla oluşturulan Sarallar-Şahinler arasındaki ateşkes antlaşması bozulmuştur. Vedat Şahin cinayeti sonrası yurtdışına kaçıp günümüzde hala firaridir.

2005- LİDER: BURHANETTİN SARAL

2005'te Ümit Saral ve Yakup Kerem Saral'ın tutuklanması sayesinde emniyet mensupları, Sarallar hakkında bilgiler elde etti. Elde edilen bilgilere göre Yakup K. Saral ve Ümit Saral'ın aslında yönetici oldukları, tepede emirleri Burhanettin Saral tarafından alıp, Hüseyin Saral'dan sonra Burhanettin Saral'ın yeni lider olduğu tespit edilmiştir. 2006 yılında Sami Hoştan'ın arabulucu olduğu ateşkes antlaşmasında Sarallar adına masaya oturan kişidir.

2005'ten beri Burhanettin Saral birçok defa tutuklanıp serbest bırakılmıştır. 2019'da yakalandı. Günümüzde hala cezaevindedir.

2016 - YÖNETİCİ: BARIŞ SARAL

Sarallar içinde Sedat Şahin'e suikast yapmaya yeltenmiş en yakın isimdir. 2016 yılında örgüt içinde ön plana gelmiştir. Saralların baş düşmanı Sedat Şahin'in çekirdek kadrosu içine ajan yerleştirmesiyle ünlüdür. Barış Saral, suikast hazırlığı yaparken başka bir olaydan yakalandı. Yakalandıktan sonra telefon kayıtları emniyet tarafından incelendi. İncelenmeler sonunda Barış Saral'ın Sedat Şahin'in yakın ekibi için M.A.Ş adında bir ajan koyduğu tespit edildi. 2021'de Tırpan operasyonuyla yakalandı. Günümüzde hala cezaevindedir.

2016 - YÖNETİCİ: ZAFER SARAL

2016 yılında kardeşi Cihan Saral ile birlikte gerçekleştirdiği Şahinler mensubuna ait 3 cinayetle örgüt içinde ünlüdür. Ümit Saral ile beraber örgütün akaryakıt kaçaklığından sorumludur. 3 cinayet sonrası kardeşi ile beraber yurtdışına kaçmıştır. 2021'de kardeşi ile beraber yurtdışında tutuklanıp Türkiye'ye getirilmiştir. 2021'den beri cezaevindedir.

2022- LİDER: ALAATTİN (İLYAS) SARAL

Alaattin (İlyas) Saral, örgüt içinde 2005-2017 arasında Şahinlere karşı yapılan saldırıların içinde bulunmuş bir örgüt yöneticisiydi.[23] Saralların önemli yöneticileri ve liderleri cezaevine girdikten sonra Alaattin Saral, yöneticilikten örgüt liderliğine getirildi. Alaattin Saral'ın yeni lider olduğu örgütte yeni yönetici kadrosu da oluşturulmuştu. Bu yeni yapılanmanın farkına varan emniyet mensupları 2022'de Sarallar'a karşı Tümör Operasyonu adıyla iki operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 169 kişi tutuklanıp adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Saral'ın örgütün yeni lideri olduğu, ayrıca yeni 7 yönetici olduğu tespit edildi.

Her iki operasyonda da lider Alaattin İlyas Saral tutuklanamadı. Firari durumda olan ve hakkında interpol kararı olan A.İlyas Saral, Haziran 2023'te tutuklandı. Ancak 4 ay sonra Eylül 2023'te serbest bırakıldı.

2022 - ERDAL ACAR VE YENİ YÖNETİCİLER

2022'de Sarallar'a karşı yapılan Tümör Operasyonunda örgüt içinde Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 7 yönetici tespit edildi. Yeni yönetici kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır; Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Ali Kaplan, Mehmet Ulu, Osman Tellioğlu, Mustafa Fazlıoğlu, Tamer Çağlar. Bu liste arasında Sosyete Sorumlusu sıfatıyla Erdal Acar dikkat çekmiştir. Erdal Acar Sarallar'a katılmadan önce işadamıydı ve bir ara Beşiktaş futbol kulübünün yöneticilerinden biriydi. Sarallar'a katılması ise bir kumarhane yöneticisinin öldürülmesi sonucu yaşandı. 2017 yılında İstanbul Beykoz'daki lüks villasında kumarhane yöneten Oktay Üzüm, bir suikastte öldürüldü. Oktay Üzüm'ün öldürülmesi sonrası tek varisi 10 yaşındaki oğluydu. Olaydan sonra Erdal Acar'dan, Oktay Üzüm'ün yeğeni ve eski eşine koruma ve bir ticaret teklifi geldi. Oktay Üzüm'ün lüks kumarhanesi karşılığında Üzüm ailesine 11 adet daire verecekti. Kumarhanenin devrini aldıktan sonra Acar, Üzüm ailesine yüklü miktarda veraset ve KDV yükümlülüğü getirince taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Taraflar tekrar masaya oturdu. Sarallardan yardım alan Acar, karşı tarafa vaaddetiği ücretin ve dairelerin yarısını teklif etti. Teklifi kabul etmeyen Üzüm ailesi konuyu mahkemeye taşıdı. 5 yıl boyunca dosya üzerinde çalışma yapan emniyet, Tümör Operasyonun zeminini hazırladı. Yapılan araştırmalar sonucu Acar'ın Alaattin Saral tarafından önemli bir yönetici konumuna getirildiği tespit edildi. Yapılan telefon incelemeleri sonrasında Alaattin Saral, Acar hakkında şunları dedi; "Acar'ın Sarallar içinde sosyete camiasından sorumlu olduğu, Beykoz'da çok etkili olduğu, orada çok adamı olduğu..." ortaya çıktı.

Erdal Acar operasyonda tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Acar'ın örgüt yöneticiliği ve nitelikli yağma suçundan 80 yıla yakın hapsi istendi. Ancak Mart 2023'te serbest bırakıldı.

MEHMET ALİ BÜYÜKSARIALİOĞLU

Sarallar içinde liderler ve yöneticiler dışında başka isimler de ön plana gelmiştir. Bir ara lider Hüseyin Saral'ın sağ kolu olan Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu dikkat çeken isimlerden biridir. M.Ali Büyüksarıalioğlu, Sarallar-Şahinler Çatışmasını başlatmasıyla ünlüdür. 2004 yılında Şahinlerle yapılan toplantıda silahlı çatışma çıkartıp Sedat Şahin'in yakın adamı ve kuzeni de olan Zekeriya Kocaman'ı ağır yaralayıp felç bıraktıran kişidir. Olay sonrası Sarallar-Şahinler arasında liderler de dahil 23 kişi hayatını kaybetti. M.Ali Büyüksarıalioğlu örgüt içi bir infazda hayatını kaybetmiştir. M.Ali Büyüksarıalioğlu'nun eşi Sedat Şahin'in akrabalarından biridir. Yıllar sonra Sarallar içinde, lider Hüseyin Saral'ın İtalya'da kaldığı bilgisini M.Ali Büyüksarıalioğlu'nun sızdırdığı öne sürüldü. Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral, babasının 12. ölüm yıldönümünde M.Ali Büyüksarıalioğlu'nu bir restoranda öldürdü.

ŞAHİNLER MAFYA ÖRGÜTÜYLE ÇATIŞMA

2004 yılında Hüseyin Saral liderliğindeki Saral mafyası ile Sedat Şahin'in lideri olduğu Şahinler mafyası arasında bir silahlı çatışma yaşandı. 2004 yılında yaşanan bu olayın etkileri günümüze kadar devam etmektedir. Çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybedip 1 kişi felç kaldı.

TÜMÖR OPERASYONU (2022)

Temmuz 2022'de İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar'a 'Tümör Operasyonu' adı altında geniş çaplı 2 operasyon yapıldı. Operasyon yapılanlar arasında eski Beşiktaş yöneticisi ünlü iş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ve birçok Saral soyadlı örgüt mensubunun bulunduğu 169 kişi mahkemeye sevk edildi. Sorgulamalar 27 savcı tarafından yapıldı.[31] Bu operasyonlarda Alaattin Saral'ın tutuklanmadığı ve firari olduğu belirtildi.

Bu operasyonda; Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar kurgu karakteriyle nam yapan Necati Şaşmaz, oyuncu Erkan Petekkaya, spor yorumcusu Sinan Engin ve şarkıcı Aylin Coşkun'un mağdur sıfatıyla emniyette bilgilerine başvuruldu. Bu ünlü simalar Erdal Acar tarafından kurulan racon masasında ara bulucu olaylarında mağdur oldukları belirtildi.

KAFES OPERASYONLARI (2023)

Kasım 2023'te İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonla yeni örgüt lideri Özgür Saral'ın da arasında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu "organize suç örgütü çökertildi." olarak açıkladı.

SON OPERASYON (MAHZEN-32)

Elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı organize suç örgütü, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-32” operasyonlarında bugün yapılan operasyonla çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu. Ayrıca İnegöl’de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlarımızdan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıklarını ekledi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi toplam 24 şüpheli yakalanırken, İnegöl’de ise 12 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-32” operasyonlarında Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi .Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz 10 aylık süre içinde;

454 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK. BU SUÇ ÖRGÜTLERİNİ İSİM İSİM KAMUOYU İLE PAYLAŞTIK.

Organize Suç Örgütlerine yönelik toplam 1.201 operasyon düzenledik.

8 bin 260 şüpheli yakalandık. Bunlardan; 3 bin 58 ’i tutuklandı. 1.740 ’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Bursa merkez ve İnegöl’de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlarımızdan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, Bursa’ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin işyerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, Bursa’ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, Araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, Silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin işyerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, Silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve Suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, Çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.

Operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"