Türkiye Yüzyılının İnegöl’ünü inşa etmek üzere 2024-2029 dönemine dair planlamalarını yapan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154. Yılına özel olarak bu dönem için 154 proje ile 7’den 77’ye herkese hitap edecek bir beyannameyle ilçe halkının karşısına çıktı. Şehirleşme ve kent estetiğinden ulaşıma, alt yapından afet yönetimine, çevre ve iklim projelerinden eğitim ve spora, akıllı dijital kent uygulamalarından yerel ve kırsal kalkınma projelerine, sosyal sorumluluk projelerinden kültür, sanat ve turizme 10 ayrı kategoride hazırlanan birbirinden değerli projeler arasında, ilçe turizmine de ciddi katkı sağlayacak yeni sosyal yaşam alanları dikkat çekiyor.

12 DÖNÜMLÜK ESKİ ŞANTİYE ALANI, SOSYAL YAŞAM ALANINA DÖNÜŞECEK

Başkan Alper Taban, turizm alanında yer alan projelerden biri olan Ada Park Projesinin detaylarını paylaştı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Ailece vakit geçirebileceğimiz Ada Park projemiz ile yeni bir yaşam alanı oluşturacağız” diyen Taban, projeye ilişkin verdiği bilgilerde ise şöyle konuştu: “Ada Park projemiz var. Boğazköy Barajı bölgemizde doğal bir ada hüviyetindeki alanda, bu alanın doğal dokusunu da koruyarak özel bir proje çalıştık. Eskiden şantiye sahası olarak kullanılan yaklaşık 12 dönümlük alan içerisinde; çocuk oyun alanı, meydan, otopark, kafeterya, kamelyalar, mescit ve işletmesiyle burayı güzel bir sosyal yaşam alanına dönüştürmek istiyoruz. Hem İnegöl hem de çevre il ve ilçelerden misafirleri ağırlayacak özel bir yaşam alanı oluşacak burada” dedi.