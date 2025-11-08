Olay, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 16 SYG 07 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., kaçmaya çalışırken Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. İşlem yapmak amacıyla sürücünün araçtan inmesini isteyen Polis ekiplerine karşı direnen sürücü, ekiplerin sabırlı ısrarları karşısında uzun süreli tartışmadan sonra araçtan indi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden M.K.'nın sürücü belgesinin daha önce de men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el koyarken, 63 bin 911 TL idari para cezası uyguladı. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.