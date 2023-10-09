Bursa-Yalova yolu üzerinde seyir halinde olan İnegöl plakalı otomobil birden alev almaya başladı. Bu anlara görüntüleyen gazetemiz muhabiri çekim yaptığı sırada kaza kurbanı oldu. Yangına yardım etmek için gelen bir otomobil muhabirimize arkadan çarptı.

Olay, Bursa-Yalova yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına park ederek yardım istedi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Sürücü diğer sürücülerden yardım istedi. Çevredeki sürücüler, yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek söndürdüler. Araçta hasar meydana geldi.

Bu arada yangını çeken muhabirimize, bölgeden geçen ve yardım için duran bir otomobil geri geri gelmek isteyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen gazeteci, bacağından hafif şekilde yaralandı.

Seher Yaşa