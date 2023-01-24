Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 48. Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde İnegöllü işadamı Fatih Öztürk, ‘Sektör Liderleri Ödülünü’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 48.’si organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde İhracat, Sektör Liderleri, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde Bursa ve ülke ekonomisine değer katan şahıs ve firmalar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kent protokolü ve BTSO yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

30 MİLYAR LİRALIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının temsilcileriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, program vesilesiyle bir araya gelinmesini sağlayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 4 farklı kategoride ödüllerini takdim ettikleri şirketlerin her birini kutlayarak, ülkeye, millete ve ekonomiye yaptıkları katkılar için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmî açılışlarını yaptıkları, güncel rakamla toplam 12 milyar lira kamu ile 30 milyar lira özel sektör yatırımlarının şehre hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleri şehre kazandıran bakanlıkları, özel sektörü, belediyeleri ve tüm kurumları tebrik etti.

“TÜRK SANAYİSİNİN LOKOMOTİF KENTİ BURSA”

Son olarak Türkiye’nin otomobili TOGG’un üretim tesisini Bursa’nın ve Türkiye’nin hizmetine sunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa’nın marka değerini artıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik. Rabbim sağlık ve ömür, milletimiz de yetki verdikçe Bursa’ya ve Bursalı kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

SEKTÖR BİRİNCİSİ OLDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Bursa genelinde sektör birincisi olan Sultan Döviz Yetkili Müessese Anonim Şirketine ödül verildi. Firmanın sahibi İnegöllü işadamı Fatih Öztürk, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı.

İNEGÖL’E HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ

Ödülün ardından kısa bir açıklama yapan Fatih Öztürk, “Ödül aldığımız için mutluyuz. İnegöl’e hizmet etmekten onur duyuyoruz. Özellikle mobilyacı ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ödülü almamızda onların katkısı büyüktür. Bu ödülü 2021 yılında yaptığımız çalışmalarla aldık. 2022 yılı da bizler için oldukça verimli geçti. 2022 yılı içinde bu ödülü İnegöl olarak biz alacağımızdan eminiz. Şirket olarak sektörümüze devamlı katkı sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. İşimizi de son derece iyi yaptığımıza inanıyoruz. A grubu bir döviz bürosuyuz. Şubeleşmeye yönelik 2023 yılında adımlarımız olacak. Başta Bursa merkez olmak üzere Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinde de büro açmayı hedefliyoruz” dedi.