Borç yapılandırma paketi kapsamı, 23 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, borç yapılandırma paketi ile hangi borçların kapsama dahil edildiğini açıkladı. Vergi borcu cezaları kalkarken borçlara taksitle ödeme hakkı geliyor. İşte, 2023 Borç yapılandırma paketi detayları...

Borç yapılandırma düzenlemesi kapsamı ve detayları, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından "Borç yapılandırma kapsamı nedir, kimleri kapsıyor, hangi borçlar yapılandırılacak?" araştırmaları hız kazandı. Borç yapılandırma paketi ile vergi borçları kalkıyor, trafik ceza puanları siliniyor ve taksitli ödemem imkanı geliyor. İşte, 2023 borç yapılandırma paketi kapsamı ve detaylarına ilişkin tüm merak edilenler...

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

Borç yapılandırma paketi ile 2 bin liranın altındaki vergi borçları ve trafik ceza puanları siliniyor. Yapılandırma düzenlemesi ile taksitli ödeme imkanı geliyor.

YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. İşte o açıklamalar:

"TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİYORUZ"

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz.

BORÇLARIN CEZALARI SİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından “Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ BORÇLARINA TAKSİT İMKANI!

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı.

"10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK"

Ehliyet affına ilişkin olarak “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağının altını çizdi.

KRİTİK TARİH "31 ARALIK 2022"

Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getirildi. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı sağlanacak.

ÖĞRENİM KREDİLERİ, TRAFİK CEZALARINI KAPSIYOR

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsıyor.

Vergi borcu yapılandırma işlemi için gerçek ve tüzel kişilere belirli bir tarih aralığı sunulur. Bu kişiler söz konusu zaman aralığı içinde şahsen veya elektronik posta yolu ile talepte bulunabilirler. Yapılandırma talebi için vergi dairelerine dilekçe göndermek gerekir. Bahsi geçen dilekçeyi fiziki veya sanal ortamdan ilgili kuruma iletmeniz mümkündür.

Vergi borcu yapılandırma işlemini doğrudan internet aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye girdikten sonra ise ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ ekranı üzerinden istenilen bilgiler sırayla doldurulur. İletişim, adres ve kişisel bilgileri, söz konusu forma eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ise yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz. Yapılandırmak istediğiniz borcu ve ilgili vergi dairesini seçerek işleme devam etmeniz mümkündür. İşlemin son aşamasında ise söz konusu forma onay vererek yapılandırma başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

KASA VE STOK AFFI İMKANI

Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.

PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI GELİYOR

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANIR?

Vergi borcu yapılandırma, devlete ödenmesi gereken ücret konusunda zorluk yaşayan kişiler ve kurumlar açısından önem teşkil eder. Söz konusu işlem sayesinde taksitler hâlinde borç ödemelerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Vergi borcu nedeniyle mahkeme süreci yaşamamak isteyen kişiler, yapılandırma yoluna gidebilir. Ayrıca mevcut borca uygulanan faiz cezasını ödememek için de vergi yapılandırması avantaj sağlar.

Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır:

- Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir.

- Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir.

- Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar.

- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir.

Devlete ödemekle yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi hâlinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür.

BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

Vergi borcu yapılandırması; belirli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesidir.

SGK borcu, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlerin ilk olarak güncel borç sorgulamasını yapması gerekiyor. Güncel borcu bulunanlar başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. Borç yapılandırma başvuruları bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır.