108. Dönem Kaymakamlık Kursu sertifika programı ve kura töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. İnegöllü Kaymakam Furkan Alpay, sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı

108. Dönem Kaymakamlık Kursu sertifika programı ve kura töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kaymakamlarımız; kişisel kabiliyetleri ve gayretleriyle gittikleri her yerde iz bırakma, insanımızın hayatına tesir etme, görev yaptıkları şehirlere damga vurma imkânına sahiptir. Devletin vatandaşa dönük adaletli, merhametli, gülen yüzü kaymakamlarımız, sorumluluk alanlarının en ücra köşesine kadar uzanan şefkat ve yardım eli olmak mecburiyetindedir” dedi.

CUMHURBAŞKANININ ELİNEN ALDI

Tören sonunda İnegöllü Kaymakam Furkan Alpay, sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

YENİ YERİ DÜZCE

Gerçekleşen kura sonucunda Alpay’ın tayini Düzce’nin Çilimli ilçesine çıktı.

Öznur Dede