İnegöl den Domaniç'e seyir halindeki sağlık memuru Hamit A. Yönetimindeki motosiklet, dağdan yola çıkan sürücü A.C. yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sağlıkçı Hamit A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İNEGÖL'DE KARŞILANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sağlıkçı, Ambulansla çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sağlıkçı, İnegöl deki mesai arkadaşları tarafından Acil servis önünde karşılandı.

İbrahim Uslu