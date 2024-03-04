Türkiye’de mobilyanın başkenti konumunda bulunan İnegöl’ün ve İnegöl mobilyasının dünya pazarındaki tanınırlığını artırmak ve yeni pazar alanları oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ilk Amerika fuarı hayata geçirildi.

MODEF Fuarcılık tarafından 29 Şubat-02 Mart tarihleri arasında ABD’nin Miami kentinde bu yıl ilk kez düzenlenen Home Deco Expo Fuarı, 19 İnegöllü firmanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında fuarda yer alan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Cengiz Gültekin ile MODEF Fuarcılık A.Ş. Genel Sekreteri Bilal Peker, TC Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, Türk-Amerikan Ticaret Odası (Güney) (TACCS) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çevikel ve Yönetici Doktor Ruhi Balcı’yı ağırlayarak istişarelerde bulundular.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöllü firmalar olarak bireysel anlamda dünyanın birçok bölgesinde pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyor, fuarlara katılımcı oluyor ya da fuar ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. 2023 yılı itibari ile fuar katılımlarımızı MODEF çatısı altında toplama kararı almıştık. Onlarca yıla dayanan fuarcılık deneyimimizi Home Deco Expo Fuarımız ile yeni bir seviyeye çıkardık. İMOS ve İMİDER destekleriyle MODEF çatısı altında 29 Şubat-02 Mart tarihlerinde ABD’nin Miami kentinde Home Deco Expo Fuarımızı hayata geçirdik. 19 İnegöllü mobilya firmamızın katılımı ile gerçekleştirilen fuarımız bölgede büyük ilgi gördü. Çok sayıda ziyaretçinin gezerek incelediği fuarımızda B2B görüşmeleri gerçekleştirilerek yeni iş bağlantıları kurulması sağlandı. Henüz ilk fuar olması hasebiyle fuarla ilgili soru işaretleri vardı fakat ziyaretçi sayılarına ve kurulan bağlantılara baktığımızda doğru bir organizasyona imza attığımızı bir kez daha görmüş olduk. Home Deco Expo Fuarını ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlarda ve daha geniş katılımlarla hayata geçirmeyi ve ABD pazarında kalıcı olarak yer bulmayı planlıyoruz. Fuarımızda yer alan 19 firmamızın kurdukları bağlantıları, ilerleyen dönemde bölgeye gerçekleştirecekleri ticari faaliyetlerinden daha net bir şekilde göreceğiz. Fuarımızın katılımcı firmalarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.