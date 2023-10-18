Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulu, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İnegöllü hayırseverlerle hayata geçirilen Faik Deniz Kütüphanesi için büyük bir kitap kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, kullanılmamış kitapların bağışları, 27 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Vehbi Koç İlkokulu'na teslim edilebilir.

Hassa'da yer alan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulu, bu kampanya ile İnegöl ilçesinde son bir buçuk yıl içinde oluşturulan 26 okul kütüphanesi ailesine katıldı. Bu proje aynı zamanda deprem bölgesine yapılan bir katkıyı da simgeliyor. Geçtiğimiz yıl, İnegöllü hayırseverlerin desteğiyle bir kütüphane, deprem bölgesine kazandırılmıştı. Bu kütüphane, zengin içerikli bir kütüphane olarak hazırlandı. Mobilyaları dahil her detay düşünüldü. Şimdi sıra, bu kütüphaneyi kitaplarla doldurmakta.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöllü hayırseverlerin sayesinde oluşturulan kütüphanede kitap bağışı için yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

“Hatay - Hassa Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunda, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurduğumuz Faik Deniz Kütüphanesi için başlattığımız kitap kampanyasına bağışlayacağınız kullanılmamış kitapları 27 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Vehbi Koç İlkokuluna teslim edebilirsiniz.

Desteklerinizi bekliyoruz.”