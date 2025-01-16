Bursa bölgesinin en eski markalarından biri olan Sultan Su, Bursa bölgesindeki profesyonel ve amatör ligdeki takımlara mesafeli dururken, süper lig takımıyla yaptığı anlaşma gündeme bomba gibi düştü.

'FLORYA'NIN SUYU' SATIŞA SUNULACAK

Galatasaray, Sultan markası ile yaptığı işbirliği kapsamında piyasaya 'Florya'nın suyu' adlı bir içecek sunmaya hazırlanıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray'ın hem sponsorluk için bir ücret alması, hem de söz konusu içeceğin satış gelirlerinden pay elde etmesi planlanmakta.

Yapılan anlaşmanın açıklamasında ardından Bursa’da profesyonel ligde mücadele eden Bursaspor, İnegölspor ve Kafkasspor yerine Sultan firmasının Süper Lig takımıyla anlaşması Bursa spor camiasından tepkilere neden oldu.