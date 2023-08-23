Fenerbahçe’nin son Molde maçında ve lig maçlarında kadroya giren Yusuf Kocatürk 1 seneliğine İnegölspor’a kiralandı.

Fenerbahçe’nin gelecek vadeden isimlerinden olan 19 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Kocatürk 1 seneliğine İnegölspor’a kiralandı.

Ön libero mevkiinde görev yapan Kocatürk bu sezon Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarında süre almış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İNEGÖLSPOR’U ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM

İnegölspor’u hakettiği 1.lige çıkarmak için mücadele edeceğini belirten Yusuf Kocatürk “Bu büyük camiaya katıldığım için çok mutluyum. İnegölspor’un çıkarları için mücadele edeceğim. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız. İnegölspor’u hak ettiği 1.lige ulaştıracağız. Bu sene olabildiğince forma şansı bulup İnegölspor’a hem skor anlamda hem de defansif anlamda katkı sunmak istiyorum. İnegölspor’u şampiyon yapıp tekrar Fenerbahçe’ye geri dönmek istiyorum.” Dedi.

GENÇ VE YETENEKLİ BİR KARDEŞİMİZ

İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Saim Metinbaş ise “Bu sezon Fenerbahçe’den pırıl pırıl 19 yaşında 2 tane genç, yetenekli kardeşimizi renklerimize bağladık. Bu genç kardeşlerimiz bu sene İnegölspor’umuza çok büyük katkılar sunacak. Hocamızın direktifleri doğrultusunda Yusuf Kocatürk ile görüşmelere başlamıştık. Bugün 1 yıllığına sözleşme imzalıyoruz. Kendisi genç ve yetenekli bir kardeşimiz bu sene kendisinden çokça faydalanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarında kadroda yer almıştı, bu yaşlarda bu kadrolara girmek önemli bir başarı.” Dedi.

Fahrettin Eniş

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