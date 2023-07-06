İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, Kulüp tesislerimize iadeiziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kulüp Başkanımız Osman Sevim, şunları söyledi:

“Kongre sürecimizin ardından protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl İlçe Emniyet Müdürümüz Erdoğan Baydemir ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Sinan Yıldız’ı ziyaret etmiştik. Sağ olsunlar bugün tesislerimize iadeiziyarette bulundular. Ziyaretleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İnegölspor yönetim kurulu olarak, yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde hafta takımımız topbaşı yapacak ve anlaşmaya vardığımız oyuncularımızı kamuoyuna duyuracağız. İnegölspor’umuzun geleceği anlamında çok güzel projelerimiz var. Bunları yavaş yavaş hayata geçirmeye başladık. İnşallah hem sportif anlamda hem de mali açıdan güzel bir sezon geçireceğiz.”

İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız’da her zaman İnegölspor’un yanında olduklarını belirterek, yönetim kurulumuza başarılar dilediler.