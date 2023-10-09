İnegölspor tarafında 5-2’lik Menemen galibiyetinin mutluluğu varken, İnegölspor Başkanı Osman Sevim, “İlerleyen haftalarda takım hak ettiği yerde olacaktır” dedi.

İnegölspor’da 5-2’lik Menemen galibiyeti sonrası moraller yerine geldi. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan İnegölspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular alınan 5-2’lik galibiyeti yorumladılar.

KARŞIMIZDA KALİTELİ BİR TAKIM VARDI

Karşılaşma sonrası konuşan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, “Maçtan öncede söylemiştim. Önemli olan yenmek ya da yenilmek değil önünü görebilmek. Çocuklar çok iyi oynadı. Ama futbol o kadar acımasız ki 4-4 bile olabilirdi. Karşımızda kaliteli bir takım vardı ama biz direncimizi gösterdik. Bireysel hatalar olabiliyor. Bu da tam hazır olmamamızdan kaynaklanıyor. Kapasitemizin yüzde 80-90’ınını yakalayabilirsek daha yukarılara gideceğiz. Maç farka da gidebilirdi, beraberlikte olabilirdi. Önemli olan bu maçı unutup ayaklarımızı yere sağlam basıp emin adımlarla ilerlemeliyiz. 2 maç 8 gol büyük olay. Herkesi kutluyorum. Ancak futbol o kadar acımasız ki işler hemen değişebiliyor. Biz ayaklarımızı yere basıp oyuncu rekabetimizi arttırmalıyız. Oyuncuların isteği önemli, takım olma ruhu budur.”



TARAFTARIMIZ MÜSTERİH OLSUN

İnegölspor Başkanı Osman Sevim ise İnegölspor’un ligde hakettiği yere geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı; “Sevinçliyiz ve bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Bahaddin hocamın gelişi ve futbolcularımızla arasındaki ilişkinin çok şiddetli bir şekilde kuvvetlendiğini, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağımızın sinyallerini vermiş olduk. Taraftarımız müsterih olsun, coşkuyla bizi desteklemeye devam etsin, takım ilerleyen dönemlerde hak ettiği yere gelecektir.”

RAKİPLERİMİZ BİZDEN KORKSUN

Bunun daha bir başlangıç olduğunu belirten İnegölspor Asbaşkanı Serkan Deyirmenci, “Bu güzel atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Rakiplerimiz artık bizden korksunlar. Bu bir başlangıçtı ve devamı gelecek. Önümüzdeki maçlara bakacağız.”

LİGİ YENİDEN BAŞLATTIK

Ligi yeniden başlattıklarını belirten İnegölspor yöneticisi Ertürk Uğurlu, “Geçen hafta Soma’da söylediğimiz gibi ligi yeniden başlattık. Bahaddin hocamın çalışmaları meyvelerini verdi. Takımımız iyi. Bugünden sonra aynı böyle devam edeceğiz.”

3 PUANI ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

İnegölspor Yöneticisi Saim Metinbaş ise, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “İyi takım olduğumuzu biliyorduk. İyi bir kadroya sahibiz. Yeni kurulmuş bir takımız ama Bahaddin hocamın takıma dokunuşlarıyla üstüne koyarak gidiyoruz. Bu hafta 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Kupa maçımızdan sonra Denizli’ye gidiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Herkes rahat olsun, hocamızla birlikte gerekli hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

HEPİMİZİN NEŞESİ YERİNDE

İnegölspor yöneticisi Taner Güven galibiyet sonrası neşelerinin yerinde olduğunu belirterek, “Bu galibiyeti Almanya’daki aileme hediye ediyorum. Galip geldik hepimizin neşesi yerinde” ifadelerini kullandı.

SOMA MAÇI SİNYAL VERDİ

İnegölspor Asbaşkanı Osman Taşdemir, Soma maçında atılan 3 golün kendilerine sinyal verdiğini ifade ederek, “İlk 4 hafta gol atamadık. Geçen hafta Soma maçında attığımız 3 gol bize sinyal verdi. Bugünde ligin favori takımlarından Menemen’e karşı oynadık. Ama müthiş bir futbol ve oyun felsefesiyle, güzel bir taktikle maçı 5-2 aldık. 70. Dakikadan sonra tempomuz biraz düştü ama skoru koruduk. Çok mutluyuz. İlk 3 puanımızı aldık. Camiamız ve taraftarımıza armağan olsun.” Dedi.

GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

İnegölspor futbolcusu Ferhat Görgülü güçlü bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, “Bugün güçlü bir rakibe karşı iyi oynadık. 4-0’a kadar çok iyiydik. Bahaddin hocam bizi motive etti. Şu an iyiyiz ve çok daha iyi olmak istiyoruz. Şu anda gücümüzü arttırmamız gerekiyor idmanlarda.” Dedi.

TARAFTARIMIZ ARKAMIZDA OLSUN

İnegölspor formasıyla Menemen ağlarını 2 kez havalandıran Samed Karakoç taraftarın kendilerini desteklemeye devam etmesini isteyerek, “İlk 5 hafta için taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçek İnegölspor’u bugün seyrettirdik. Taraftarımız arkamızda olsun biz böyle oynamaya devam edeceğiz. Sezon sonunda istediğimiz yere geleceğiz.” Dedi.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ TAKIMA VE ŞEHRE YARADI

Hoca değişikliğinin takıma ve şehre yaradığını belirten Emre Toptan, “Bu galibiyeti uzun zamandır bekliyoruz. Bu süreçte çok üzüldük, sıkıntılar çektik. Ama hoca değişikliği takıma ve şehre yaradı. Bundan sonra galibiyetler alarak devam etmemiz gerekiyor. Hedefimiz büyük.” Dedi.