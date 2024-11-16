Evinde yenilmeyen beraberlik takımı, deplasmandan ise eli boş dönen takım hüviyetine bürünen İnegölspor’da kırmızı alarm verildi.

Takımı tanıma aşamasını tamamlayan Teknik Direktör Necati Erkmen, bunun meyvesini Fethiyespor karşısında almaya çalışacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, geride kalan 11 haftada 2 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla grupta 13. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran ekip kalesinde ise 11 gol gördü.

Bordo beyazlılar deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

FETHİYESPOR KENDİ EVİNDE YENEMİYOR

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Afyonspor’u 4-0 yenerek kötü gidişe “dur” diyen Afyonspor’da ise moraller yerinde. Geride kalan 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ekip topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran ekip, kalesinde de yine 16 gol gördü. Çok gol atan ve çok basit gol yiyen takım olan Fethiyespor bugüne kadar sahasında ise 5 maça çıktı. Bu maçlardan sadece 1’ini kazanan ekip 4 maçta ise yenildi.

FETHİYESPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor-İnegölspor arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Beyaz grup 12. Hafta mücadelesi 17 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak.