Yardımlaşma Türkiye’de nam salmış İnegöl’de son günlerde gizemli diye tabir edilen iş insanlarının yüklü miktarlarda yaptığı bağışlar konuşuluyor. Kim bu iş adamları, neden isimlerini saklı tutuyorlar? İşte cevabı…

Hayırsever özellikleriyle tanınan İnegöl’ün iş insanları, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı havuzunda yer alan yardıma muhtaç ailelere milyonlarca liralık zekat, fitre ve bağış adı altında para dağıtıyorlar.

Edinilen bilgiye göre ilçede ticaret yapan 200’ye yakın iş insanı, dönem dönem Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfına başvurup, acil yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşıyor. Vakıf tarafından incelenen ve yardıma gerçekten ihtiyacı olduğu anlaşılan bu ailelerin isim ve adresleri, kendilerinden izin alınarak işadamlarına veriliyor.

Bu sayede sadece 2023 yılında bine yakın aileye 100 milyon TL’nin üzerine ayni ve nakdi yardım yapıldığı öğrenildi. Yardımların genel olarak elden nakit olarak yapıldığı bilgisine ulaşılırken, sağlık (ithal ilaç, protez, ameliyat vb.), gıda, yakacak, barınma ve giyecek yardımlarının da yapıldığı belirlendi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iş insanlarının zekat, fitre ve bağış adı altında verdikleri yardımlar İnegöl insanın dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan yapılan yardımları doğrularken, İnegöl’ün yardımlaşma noktasında örnek bir ilçe olduğunu belirtti.