İnegöl Belediye Spor kulübü erkek voleybol takımı, 2023-24 sezonunu açıyor. TVF Erkekler 2. Liginde mücadele eden Turuncu Lacivertliler, sezonun ilk maçında Pazar günü Doğu Akademi Spor kulübünü kendi seyircisi önünde konuk edecek.

İnegöl Belediye Spor Kulübü erkek voleybol takımı, 2023-24 sezonunda TVF Erkekler 2. Ligi A grubunda mücadele edecek. Tamamı İnegöl Belediyespor altyapı sporcularından oluşan takım, antrenör Vural Kökçe ve Yardımcı Antrenör Mustafa Mert Arabacı nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. 22 Ekim Pazar günü sezonun ilk maçında Parkenin prensleri, karşılaşacağı Doğu Akademi Spor Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

İLK MAÇA EVİNDE ÇIKIYOR

TVF Erkekler 2. Lig A Grubunda mücadele eden temsilcimiz, İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda 22 Ekim Pazar günü saat 13.00’da sezonun ilk maçına çıkacak. Turuncu lacivertli ekip, taraftarı önünde sezonu açarak bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı ve güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Seher Yaşa