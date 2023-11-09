İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli memur Ali Kemal Yıldız geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yıldız'a veda töreni düzenlendi.

İlçe sağlık müdürlüğünün sevilen personellerinden memur Ali Kemal Yıldız geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirdi.

İnegöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ali Kemal Yıldız'ın cenazesi İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine getirilerek veda töreni düzenlendi. Duaların ardından Yıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Haber Merkezi