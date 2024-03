Grand Mavi Toplantı ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2024-2029 seçim beyannamesi ve Cumhur İttifakı meclis üyesi aday tanıtım toplantısına; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İl Başkan Vekili Osman Doğruyol, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve teşkilat yönetimi, MHP il yönetimi, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve teşkilat yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyesi adayları, kamu yararına dernekler, insani yardım dernekleri, kültür ve sanat dernekleri, sanayici ve girişimci iş insanları dernekleri, sendikalar, hemşehri dernekleri, vakıflar, muhtarlar, amatör spor kulüpleri ve çok sayıda davetli katıldı.



10 ana başlıkta "154 proje"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geride kalan 5 yıl içerisinde İnegöl’e ciddi anlamda yeni kazanımlar elde ettirdiklerini söyleyerek gelecek 5 yılda şehrin beklentilerini karşılayacak ve İnegöl’ün çehresini değiştirecek yeni projelerin sunumunu yaptı. 7’den 70’e tüm şehre hitap eden çalışmaların olduğunu ileten Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154.yılında 154 proje ile yeni döneme hazır olduklarını söyledi. Başkan Alper Taban’ın yol haritasında başta kentsel dönüşüm olmak üzere; ‘’Şehirleşme ve Kent Estetiği, Ulaşım, Altaypı, Afet Yönetimi, Çevre ve İklim Uyumlu Şehir, Eğitim ve Spor, Akıllı ve Dijital Kent, Yerel ve Kırsal Kalkınma, Sosyal Sorumluluk, Kültür, Sanat ve Turizm’’ başlıkları yer aldı.



"Rantın giremeyeceği yerdir İnegöl Belediyesi"

Başkan Alper Taban 1 saat süren sunumuyla yeni dönemde İnegöl’e kazandırmak istediği projelerin detaylarını paylaştı. Sunum sonrasında tüm teşkilat ve çalışma arkadaşlarının emekleriyle hazırlanan bu projelerin hayata geçirilmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, diğer siyasi parti adaylarının nefret dolu söylemlerini reddederek halka açık şeffaf yönetim biçimi çalışmalarını tek tek sıraladı. Başkan Alper Taban, ‘’Bizler 154.yılmızda 154 projeyi sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşarken ne yazık ki bazı projesi dahi olmayan siyasi parti adaylarının öfke ve nefret kokan söylemleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Birileri çıkıp İnegöl’ü ranta değil, halka açacağız diyorlar. Bizler geride bıraktığımız 22 yılda hiçbir ranta kapı açmadık. Peki biz ne yaptık? Bizler Gastro İnegöl’ü İnegöl’ümüze, halkımıza açtık, meydanları İnegöl’e açtık, otoparkları ücretsiz olarak vatandaşlarımıza açtık, hayvan pazarımızı, soğuk hava depomuzu, sosyal yardımlarımızı ve saymakla bitmeyen tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımıza açtık. Rantın giremeyeceği yerdir İnegöl Belediyesi. Onun için vatandaşımızın başını yere eğdirecek hiçbir faaliyetin içinde olmadık.’’ dedi.



"Tüm teşkilat kadrolarımızla tertemiz bir şekilde karşınızdayız"

Hiçbir yanlışa müsaade etmediklerini ve tüm teşkilat kadrolarıyla tertemiz bir şekilde yoluna devam ettiklerini ileten Başkan Alper Taban, ‘’Allah’a hep dua ettik. Ak girdik ak çıkart, bu millete boyun eğdirme, mahcup etme dedik ve hamdolsun tüm teşkilat kadrolarımızla tertemiz bir şekilde karşınızdayız. En başında da ifade etmiştim bu iş nasip işidir. Biz samimiyetle, gayretle yenilenen kadromuzla, güçlenen ekibimizle, kıymetli büyüklerimizle geleceğe daha emin adımlarla yürümek istiyoruz. Sizlerin de gerek Büyükşehir’de gerekse İnegöl’de desteğiniz ve duanız olursa bizler yolumuza devam etmek istiyoruz.’’ dedi.

İnegöl için kapı kapı gezmeye gayret edeceğiz

Başkan Alper Taban’ın konuşması sonrası Cumhur İttifakı İnegöl Meclis Üyesi adayları ile birlikte sahneye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, projelerin tamamlanması ve İnegöl’ün gelişimi için kapı kapı dolaşıp destek isteyeceklerini iletti. Ayhan Salman açıklamasında, ‘’Sayın Başkanımız Alper Taban’ı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı olarak hayallerimiz var. İnegöl’ümüze, Bursa’mıza, ülkemize dair hedeflerimiz var. Alper başkanım çok güzel ifade etti. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinin en güzel şehri Bursa’mızda yaşıyoruz. Bu şehrin en güzel ilçelerinden bir tanesi İnegöl’de yaşıyoruz. İnegöl her şeye değer diyoruz. İnegöl hizmetlerin en güzeline layık diyoruz ve bu manada hem Alper başkanımızın projeleriyle, Alinur başkanımızın Büyükşehirden İnegöl’e yapacağı hizmetlerle beraber İnegöl’den oy vererek meclise gönderdiğiniz Milletvekili kardeşiniz olarak bende bütün bu projelerin arkasında her iki başkanımızın hizmet vermeye, İnegöl için kapı kapı gezmeye gayret edeceğiz. Alinur Başkanımızda projeleriyle İnegöl’ümüze güç verecek. Kurulduğu günden bu yana AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza İnegöl olarak her daim en güçlü desteği verdiniz. Yine 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerden sayın Cumhurbaşkanımıza, İnegöl’ümüzde Alper başkanımıza, Bursa’mızda yine bizim evladımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş başkanımıza en güçlü desteği vereceğinize yürekten inanıyorum.’’ dedi.

Konuşmalar sonrası Başkan Alper Taban, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte katılımcıları selamladı.