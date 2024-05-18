Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Temmuz hazırlığınızı yapmalı" başlıklı YouTube videosunda gram altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Videoda borsa, dolar, euro, gram altın ve ons altın için rakamsal tahminler yaparak çeşitli uyarılarda bulundu.

Memiş, piyasaların şu anda sert dalgalanmalar yaşadığını ve altın ile gümüşte büyük yükselişler görüldüğünü, ancak ardından aşağı yönlü trendlerin geldiğini belirtti. Borsa İstanbul'un 10.215 puanda olduğunu ve 10.200 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını ifade etti. Memiş, borsa için 9800 - 10.500 puan aralığını öngörüyor ve 10.000 puanın altındaki teknik düzeltmenin olup olmayacağını takip edeceğini söyledi.

Dolar kuru hakkında stabil ve hareketsiz bir seyir gözlemlediklerini belirten Memiş, Euro/Dolar paritesinin toparlandığını ve 1.0895 seviyesine kadar yükseldiğini dile getirdi. Euro'nun beklemeye değer olduğunu söyleyerek, yıl içinde Euro/Dolar paritesinin 1.12 seviyesine ulaşmasını beklediğini aktardı.

Ons altın için 2376 dolar seviyesinde olduğunu ve gün içinde 2395 dolara kadar yükseldiğini belirten Memiş, ons altının 2380 dolar direncinin önemli olduğunu vurguladı. Bu seviyenin üstünde kapanış olmazsa, 2280 dolar destek seviyesinin geçerliliğini koruyacağını ifade etti.

Gram altın ile ilgili olarak ise Memiş, gram altının TL 2465-2475 lira aralığında olduğunu ve bu hafta 2500 liranın üzerini test ettiğini söyledi. Alım yapmamaları konusunda yatırımcıları uyardığını belirten Memiş, ons altının 2280 dolara düştüğü zaman gram altın alımının uygun olacağını ifade etti. Doların sakin seyri nedeniyle gram altının ons altına göre hareket edeceğini ve şu an 2400-2500 lira geniş bant aralığının takip edileceğini vurguladı. Mayıs ayındaki dinlenme döneminin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu belirtti ve haziran ayında da zirve yaşanabileceğini ekledi. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını ve alım fırsatı sunduğunu yineledi.