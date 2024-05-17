Demokrat Parti (DP) ilçe teşkilatı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a, yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İNEGÖL SORUNLARI İÇİN ORTAK PAYDADA BULUŞMALIYIZ

Ziyaret sonrası açıklama yapan Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Murat Balakuş, “İnegöl’ümüzün ortak sorunları hakkında ortak paydada çözüm önerilerimizi ve düşüncelerimizi sıcak ve samimi bir ortamda paylaşmış olduk. Ortak paydamız yaşadığımız şehir İnegöl olduğunu, elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu, şehrimizin faydasına olacak çalışmalara muhalefet olarak Mecliste ve kamuoyunda desteğe hazır olduğumuzu, Başkanımızla görüşmemizde vurgulamış olduk. İlgi alakasından dolayı sayın Başkana teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ