Yetkililer, özellikle son kar yağışında toplu taşıma araçlarına atılan kartopları nedeniyle 7 otobüsün camının kırıldığını, bir araçta ise ön cama isabet eden kartopunun ani fren yapılmasına sebep olarak içeride bulunan yaşlı bir yolcunun düşmesine ve ayağının kırılmasına yol açtığını açıkladı.

Yetkililer, “Kartopu oyunları çocuklarımız için keyifli bir eğlence olsa da bazen tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Araçlarımızın zarar görmesi bir yana, yolcularımızın can güvenliği de riske giriyor” diyerek ebeveynlere çağrıda bulundu. Ailelerden, çocuklarını kartopu atmanın tehlikeleri konusunda bilinçlendirmelerini isteyen yetkililer, hem maddi hem de insani kayıpların önüne geçmek için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

İNULAŞ, “Unutmayalım ki küçük bir dikkatsizlik, telafisi zor sonuçlara yol açabilir” diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.