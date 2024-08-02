Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 2023 yılında Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından yaptırılan "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen ve Paris 2024’te yarışan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında yaptığı açıklama tepkilere sebep oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, 2023 yılında "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekilmişti.

Khelif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi’deki Kadınlar Dünya Şampiyonası’ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu. Konu hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Uluslararası Boks Birliği (IBA) Hindistan’daki Dünya Boks Şampiyonasında bu ismi dövüştürmedi. Çünkü, testleri geçemedi. IOC ise bu organizasyonu ben düzenliyorum. Burada benim kriterlerim geçerli. Ben dövüşmesine izin veriyorum diye bir açıklama yaptı. Biz IBA olarak Uluslararası Oimpiyat Komitesi’nde (IOC) olsak bunlar olmazdı. IBA’yı daha IOC’den çıkardıkları için biz orada yokuz. IBA ile birlikte biz Türkiye Boks Federasyonu olarak itirazımızı anında yaptık. Ancak yapılan açıklamadan sonra bizim itirazımı ve bizden önce itiraz eden İtalya’nın itirazı reddedilerek, Cezayirli sporcunun maalesef dövüşeceği açıklandı. Bu karar hiç kimsenin içine sinmesede artık bu saatten sonra çıkıp dövüşmekten başka çaremiz yok" diyerek kararın çok yanlış olduğuna dikkat çekti.

Busenaz Sürmeneli’nin rakibi olabilir

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde yarın (3 Ağustos Cumartesi günü) Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak. Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng’i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori’yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) açıklaması şu şekilde:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023’teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."

Ancak bir gerçek varki; Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile Olimpiyat Komitesi (IOC) arasındaki sıkıntıdan dolayı bu kararın alınmış olabileği IBA’yı tanımak istemediğinden kaynaklandığı konuşuluyor.