iPhone iMessage özelliğinde kritik bir zafiyet keşfedildi. Kripto para cüzdanı Trust Wallet, söz konusu zafiyetin Apple tarafından güncelleme geliştirilerek kapatılana kadar; bu özelliğin kapatılmasını tavsiye etti.

Trust Wallet, iPhone kullanıcılarını yeni keşfedilen kritik bir güvenlik açığı nedeniyle iMessage özelliğini kapatmaları konusunda uyardı. Özellikle kripto varlıklarını iOS cihazları üzerinden yöneten kullanıcılar bu konuda dikkatli olmalı.

Trust Wallet, iMessage üzerinden gerçekleştirilen saldırıların "yüksek riskli" olarak değerlendirildiğini belirtti ve bu nedenle kullanıcılara iMessage'yi geçici olarak devre dışı bırakmalarını önerdi.

Nasıl Kapatılır?

Bu güvenlik açığını kapatmak için iPhone'larda iMessage özelliğini kapatmanız gerekiyorsa, "Ayarlar" menüsüne giderek "Mesajlar" seçeneğine tıklamanız ve ardından "iMessage" seçeneğinin yanındaki tik işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.