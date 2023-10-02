Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, Şubat ayında gerçekleşen büyük depremde hasar gören Irak-Türkiye boru hattının onarımı tamamlandı. Bakan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatının bu hafta faaliyete geçeceğini ifade etti. Verilen bilgiye göre boru hattından ilk etapta günde 500 bin varil petrol akışı sağlanacak.