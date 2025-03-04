Bakanlığın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, “Vatan onlarla emin ellerde!” ifadelerine yer verildi.

6’ncı Komando Tugay Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen yarışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Yapılan paylaşımda, Mehmetçiklerin zorlu kış şartlarında, karlı hava koşullarında görevlerini icra ettikleri görüldü.

Kullanıcılar, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Mehmetçik’e olan sevgilerini ve gururlarını ifade eden yorumlar yaptı. “Allah sizleri korusun aslanlarım benim”, “Allah işinizi kolaylaştırsın”, “Ayağınıza taş değmesin” gibi birçok destekleyici mesaj paylaşılırken, gönderi beğeni yağmuruna tutuldu.