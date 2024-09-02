Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine yapılan harekatta 20 hedefin imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde belirlenen 20 hedef başarılı operasyonla yerle bir edildi.

"Durmadan, dinlenmeden!" başlıklı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.