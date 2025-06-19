İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin önümüzdeki hafta sonunda Türkiye’yi ziyaret etmesi öngörülüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ise İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dönem başkanlığı görevini Kamerunlu mevkidaşından devralacak.

Ayrıca, toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma yapması planlanıyor.

Toplantıya 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katılması beklenirken, bu isimler arasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de yer alacağı belirtiliyor.

Toplantıda ayrıca İsrail’in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum düzenlenecek.