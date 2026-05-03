İran Ulusal Tanker Şirketi’ne (NITC) bağlı “HUGE” isimli çok büyük ham petrol tankerinin, ABD’nin uyguladığı abluka engelini aşarak Uzak Doğu açıklarına ulaştığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde ve 1 milyon 900 bini aşkın varil ham petrol taşıdığı belirtilen tankere ilişkin uluslararası seyir bilgilerini paylaştı.

Aktarılan verilere göre tanker, son olarak Sri Lanka açıklarında tespit edildi. Geminin 20 Mart 2026’dan itibaren otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapattığı, bu süreçte gizlilik yöntemlerine başvurduğu ve Endonezya’daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları yönüne ilerlediği kaydedildi.