Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dev organizasyonun açılışında gazetecilerle bir araya geldi.

Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar” dedi.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki savaşı, bölgedeki krizleri ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Bu savaşın kimseye faydası olmayacak, savaştan kimse olumlu sonuç elde etmeyecek. Bu bölgenin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve maalesef gelecekte de krizlere açık bir bölgede yaşıyoruz. Sektörü krizlere bağışıklı hale getirmemiz gerekiyor

Son gelişmelere baktığımızda, nihai ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar anbean takip edilmesi ve dikkatle yönetilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Ancak Türkiye’nin geçmişte kriz yönetimi konusundaki tecrübesini ve başarısını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sürecin de belirli ölçüde kontrol altında ve doğru şekilde yönetildiğini düşünüyorum.

Kriz başladığı ilk andan itibaren süreci yakından izliyoruz. Başta yerel olmak üzere, sektör partnerleri, uluslararası paydaşlar, havayolları ve tur operatörleriyle sürekli ve yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz.

Sıklıkla bir araya gelerek sürecin her aşamasını birlikte değerlendiriyoruz.

İlk çeyrek raporları açıklandı ve tüm zorluklara rağmen büyümeyle kapatmayı başardık. Ancak bizi ilk çeyrekten daha zorlu geçmesi beklenen bir ikinci çeyrek bekliyor. Onu da paydaşlarımızla beraber yöneteceğiz."