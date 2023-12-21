Günden güne hızla büyüyen İstanbul’umuzun büyük bir ehemmiyet ile yapılan projesi olan İsfanbul, ilk kurulduğunda Vialand ismiyle tanınıyordu. 2017 yılının başlarında yönetiminin el değiştirmesi ile reklama ve ağza biraz daha rahat gelen İsfanbul ismini aldı. Bir alışveriş merkezi kategorisine girse’de buranın aslında bir bölümüne efsane tasarlanmış çok güzel olan alışveriş sokağı, diğer bölümüne ise oyun gezegeni diyebiliriz. Adeta kendinizi farklı bir dünyadaymış gibi hissettiren İsfanbul Tema Park’ta alışveriş merkezinin en çok tercih edilen noktasıdır. İsfanbul’a giriş için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz.

İsfanbul Hakkında Bilgiler

İsfanbul, bir sokak teması ile karşımıza çıkan alışveriş merkezlerinden bir tanesidir. Boydan boya uzanan ve Yeşilpınar ile Gaziosmanpaşa semtlerini birleştiren uzun bir alana yayılmıştır. Sokak boyunca tramvay rayının üstünden dahi yürüyebilirsiniz. Eğer yürüyerek burayı gezmek istemiyorsanız her yarım saatte bir kalkan tramvayla birlikte eğlenceli bir şekilde vakit geçirerek hem İsfanbul’un tramvay havasını yaşamış olur hemde içerisini gezmiş olursunuz. İsfanbul’daki tramvaya ücretsiz bir şekilde binebiliyor, seyir halindeyken üzerine dikkatli bir şekilde atlamanıza dahi izin veriliyor. Tramvay sokağın ortasından geçerken genç çocuklar genellikle peşine takılıp atlayıp binmeye çalışıyorlar. Biraz tehlikeli olsa’da aslında denenebilir çünkü çok yavaş gidiyor. İçerisinde dünya markalarının neredeyse hepsi bulunan İsfanbul’da yolun sonuna geldiğinizde ayrı bir dünyaya gelmiş gibi hissediyorsunuz, çünkü burada sizi “İsfanbul Tema Park” karşılıyor.

İsfanbul Tema Park

İsfanbul Tema Park şuanda Türkiye’nin en büyük Disneyland oyun eğlence merkezidir. İçerisinde her yaş kitlesine uygun bir çok devasa oyun alanı bulunuyor. Ayrıca taa şehrin uzak semtlerinden görünen Türkiye’nin en hızlı ve en yüksek yerine çıkan Rollar Coaster’ide burada. Eğer Rollar Coaster’a binmeye cesaret edemiyorsanız onun kardeşi olan Nefes Kesen gerçekten nazik bir şekilde nefesinizi kesebilir ama kesinlikle Rollar Coaster kadar korkunç değil. Ayrıca burada su oyun alanları’da gerçekten çok güzel kesinlikle denemenizi tavsiye ederiz. Vikings oyun ünitesinde yağmurluk giyip sandala biniyorsunuz ve ejderhanın içine girip en yukarı çıktıktan sonra sandalla aşağı atılıyorsunuz. Biraz ıslanma ihtimaliniz olsa’da kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir macera. İçerisinde hem restoranlar hemde farklı vakit geçirebileceğiniz dinlenme alanları mevcuttur. İsfanbul Tema Park gerçekten bütün gün vaktinizi geçirebileceğiniz inanılmaz bir yerdir. Bambu ağaçlarından yapılma köprüleri ve sanki Amazon ormanlarında olduğunuzu hissettiren nüansı ile vazgeçilmez bir oyun alanıdır.

İsfanbul Tema Park Giriş Ücreti 2019

İsfanbul Tema Park’ın bileti fiyatları 2019 yılı itibari ile Çocuk ve Yetişkinlere 119 TL’dir. Bu bilet günlük bilettir ve belirli sayıda giriş çıkış hakkınız bulunmaktadır. Önceden bileti satın alan herkese bir bilet değil dövme yaptırılıyordu ve gün boyunca o dövme kolunuzda durmaktaydı. Güvenliğe gösterip kapıdan içeri geçtiğiniz dövme suyla temas edildiğinde geçtiği için farklı bir yöntem kullanılmaya başlandı.

Günlük bilet almayı tercih etmiyorsanız ve aileniz ile sürekli İsfanbul Tema Park’ı ziyaret etmek istiyorsanız İsfanbul Tema Park yıllık bilet ücreti 399 TL’dir . Kesinlikle daha hesaplı olan bu biletten faydalanmanızı tavsiye ederiz. Eğer yakınlarında oturuyor ve yılda 10’dan fazla geliyorsanız çok daha ekonomik hale geliyor bu biletler.

Diğer Oyun Ünitelerine Giriş Ücretleri

Bu oyun üniteleri İsfanbul Tema Park’ın dışındaki alışveriş merkezinde olan ünitelerdir. Eğer girmek istiyorsanız ayriyetten ücret ödemelisiniz.

Ünite Adı Giriş Ücreti Safari 12.00 TL Zindan 12.00 TL Jungle Park 15.00 TL Zindan & Jungle Park ve Safari 30.00 TL

İsfanbul’a ziyaret amaçlı geldiyseniz hepsini bir almanız ve hepsini denemeniz çok daha iyi olacaktır. Safari tünelinde elinize bir silah veriyorlar ve sıralamaya girmek için tüneldeki zombileri ve zombi görünümlü farklı yaratıkları ekibinizle birlikte avlıyorsunuz. Zindan ise korkunç bir zindan, girmeden önce tekrar düşünün. Jungle Park’ta getirilen hayvanlara uzaktan bakmıyorsunuz ! Direkt olarak hayvanların yaşadığı kafesin içine girip birkaç dakika vakit geçiriyorsunuz. Biz gittiğimizde Jungle Park’ta farelerin olduğu kafese girmekte bayağı zorlanmıştık. Hayvan severler ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için birebir bir oyun alanı.

İsfanbul Tema Park Nerede ?

İsfanbul Tema Park şuanda İstanbul’un gelişmekte olan Eyüp ilçesinin Alibeyköy semtinde bulunmaktadır. Buraya gelmek ilginç bir şekilde diğer popüler semtlerden daha kolaydır. Şuanda 2019 yılının sonlarına doğru biteceği tahmin edilen metro çalışması’da bittiğinde bu alışveriş merkezine ulaşım çok daha kolay olacağı için popülerliği’de bayağı bir artacaktır. İsfanbul’a Yeşilpınar kapısından girdikten sonra tramvay yolunun sola dönüş yoluna kadar yani o sokaktaki son istikamete kadar yürüdüğünüzde direkt olarak Tema Park’ı göreceksiniz. Tema Parka girmeden hemen sağ tarafında bilet almak için gişe yeri bulunmaktadır. Biletinizi alıp gün içerisinde istediğiniz zaman girip doyasıya eğlenebilirsiniz.

Konum: Yeşilpınar Mahallesi, Şht. Metin Kaya Sk. No:11, 34065 Eyüp/İstanbul

Nasıl Gidilir ?

Üsküdar tarafından gidiş; Öncelikle en yakın Metrobüs durağına gidiş sağladıktan sonra Edirnekapı Metrobüs durağında inip Edirnekapı Tramvayının karşısına geçin ve Şehitlik Otobüs durağından 39, 39Y, 94Y, 39K, 39D otobüslerinden herhangi birine binin ve Veysel Karani Camii durağında inin. Veysel Karani Camii durağında indikten sonra Camiyi arkanıza alıp sağ tarafındaki yokuştan Cumhuriyet İlkokulu’na doğru dümdüz yürüyün ve okulun yanına geldiğinizde sağa dönüşten dönüp aşağı inin İsfanbul Karşınızda.

Şişli Tarafından Gidiş: Aynı şekilde 49, 49Y, 49K otobüs hatlarında Veysel Karani Camii durağında indiğinizde yukarıdaki yol tarifini uygulayın.

Beylikdüzü Tarafından Gidiş: Beylikdüzü Metrobüs durağından 34BZ veya 34 AS ile Edirnekapı Metorbüs durağında inin ve Üsküdar tarafından gittiğiniz gibi Şehitlik durağından 39 ve 94Y’lerden herhangi birine binip Veysel Karani Camii durağında inin ve yukarıdaki yol tarifini uygulayın.

İsfanbul Tema Park Saatleri

İsfanbul Tema Park saat kaçtan kaça kadar açık ? Sorusuna cevaben İsfanbul 10:30 ile 21:30 arası açıktır. Erken saatte kapandığı için bu eğlence yerinde doyasıya eğlenmek istiyorsanız sabah erken saatlerde gitmenizi öneriyoruz. Çünkü içerisinde çok fazla denenecek oyun alanı, yapılacak çok şey olduğu için hepsini doyasıya denemek için vaktiniz yetmeyebilir.

İsfanbul Tema Park İçinde Neler Var ?

Çılgınlar gibi eğlenebileceğiniz gün boyunca biletinizi alıp içeri girdiğinizde sınırsız şekilde deneyebileceğiniz bir çok oyun ünitesi vardır. İçindeki oyun alanlarını sayarsak çok uzun olacağı için en çok sevilenleri burada listeliyoruz.

Gökyüzünde Takla Atmak: 360

360 ismini verdikleri oyun ünitesi, İsfanbul Tema Park’ın gözde yerlerinden biridir. Yaklaşık 200 metre yükseklikte koltuklara oturuyorsunuz ve çok sıkı bir kemerle bağlıyorlar sizi, ardından gökyüzünde 360 derece dönüyorsunuz. Genellikle heyecan ve korku dolu şeylere dayanamayan kişiler sadece aşağıdan izlemekle yetiniyor.

Bu Trene Binmek Her Yiğidin Harcı Değil: Rollar Coaster

Ülkemizin en hızlı nefes kesen treni olmasıyla biliniyor. Rollar Coaster çok aşırı yüksek mesafeye çıkıp 332 kilometre hıza ulaştığı için kalp hastaları ve vücuduna aşırı heyecan ve korku bindirecek kişilere tavsiye etmiyoruz. Zaten bu oyun ünitesi İsfanbul’un daha çok popüler olmasının yegane sebebidir.

Aile ile Binmelik: Viking

Viking su bazlı bir oyun ünitesidir. 30 kişinin bindiği sandala binip önünüzdeki tutacak’dan tutuyorsunuz ve ejderha tüneli ile en yukarı çıkıp suya sandal ile çakılıyorsunuz. En önlere binmeyin bizden söylemesi ıslanabilirsiniz 🙂

En Yukarıdan Yere Çakılmak: Adalet Kulesi

Bu kuleye bindiğinizde gerçekten aşağı inerken nefesiniz kesilecek. İstanbul’un ışıltılı manzarasını kulenin en tepesine çıkıp görüyorsunuz ama aşağı son hızla indiğiniz için sanki yüksek bir binadan yere düşüyormuşsunuz gibi bir his oluyor ve inanılmaz bir adrenalin yaşatıyor.