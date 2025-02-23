İSTANBUL (İGFA) -İklim değişikliği ve artan nüfus baskısı, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması hem ekolojik dengeyi korumak hem de gelecekte yaşanabilecek su krizlerini önlemek açısından kritik bir rol oynuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ,2019 yılında yüzde 22,31 olan su kayıp ve kaçak oranı, yapılan çalışmalar sonucunda; 2020 yılında yüzde 20,68, 2021 yılında yüzde 20,52, 2022 yılında yüzde 19,45, 2023 yılında yüzde 18,94 ve 2024 yılında yüzde 18,63 seviyesine indi.

İSKİ, ortaya koyduğu yatırımlarla İstanbul’da içme suyu altyapısını iyileştirerek su kayıplarının azaltılmasını sağladı.

Özellikle altyapının dijitalleştirilmesi, basınç yönetiminin optimize edilmesi ve erken müdahale sistemlerinin geliştirilmesiyle su kayıp oranını azaltmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. 18 bin 500 kilometre içme suyu hattının hidrolik modellemesi yapıldı. Bu sayede şebeke içindeki su akışı, basınç ve debi gibi parametreler simüle edilerek su kayıplarının nedenleri tespit edildi.

Şebeke hatlarının hem bölgesel olarak izlenebilir hem de uzaktan yönetilebilir olmasını sağlayan 420 adet DMA (İzole Alt Bölge) montajı yapıldı ve tüm bu bölgeler SCADA sistemi ile entegre edildi. Olası arızaların öngörülmesi ve erken müdahalesi için 450 noktada kritik basınç ölçümü ve 200 noktada basınç yönetimi gerçekleştirildi.

30 bin kilometre içme suyu hattının akustik yöntemlerle taraması yapılarak yaklaşık 8 bin arıza tespit edilip onarıldı.