Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Sivasspor müsabakasının 11’ine göre Beşiktaş karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Sivasspor maçı 11’inden tek değişikliğe giderek, forvette Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi’ye görev verdi.

4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde’un yanı sıra, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

Batshuayi, ligde ikinci kez 11’de

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Micyhy Batshuayi, derbi mücadelesine 11’de başladı. 30 yaşındaki forvet bu sezon ilk kez Kayserispor deplasmanında 11’de başlarken, ligde ikinci kez takımı adına 11’de sahaya çıktı. Bu sezon 24 lig maçında 10 gole imza atan Batshuayi, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 10 maça ilk 11’de başladı. Başarılı forvetin Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi’nde 6’şar golü var.

İsmail Kartal, Beşiktaş derbisine; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanki, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi 11’i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King, Cengiz Ünder ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanan derbide de tribünleri doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla futbolcularını maça hazırladı.