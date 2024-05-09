Dünya genelinde muhtelif nedenlerle geri çağrılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi, Beypazarı markasına ilişkin soda ürünlerinde yüksek miktarda bor tespit edilmesi üstüne bütün marketlerden geri çağrılmasına karar verdi.

Bu gelişmeden sonra Almanya'dan da bir Türk helva markasının ürünleri için geri çağrılma kararı geldi. Bu durum, ürünlerde tespit edilen sağlık risklerine karşı alınan tedbirlerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

MARKETLERDEN TOPLATILIYOR

1959'da kurulan ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tunas Helva markasına ait, son kullanma tarihi 11 Eylül 2025 olan Kakolu Krelva Tahin Helvası ürünü, fıstık/ fındık alerjisi olanlara yönelik uyarı etiketi eksikliği sebebiyle tüm marketlerden geri çağrılıyor.

Alerjisi olanlar için ciddi sağlık riski oluşturabileceği sebebi öne sürülerek alınan karara göre, alakalı ürünü alan kişi müşteriler fatura ibraz etmeden ürünü satın aldıkları yerlere iade edebilecekler. Bu durum, alerjisi olan tüketicilerin güvenliği için alınan mühim bir önlem olarak duyuruldu.

Söz konusu geri çağırmadan etkilenen ürünün bilgiler şöyle:

Ürün Kodu: TUNAS Kakaolu Krelva Helva Tahin

İçerik: 350 g

Son kullanma tarihi: 11 Eylül 2025

Parti: 110923-03