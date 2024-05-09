İlk yılında 3. Ligde büyük başarı sağlayarak 2. Lige yükselme play-off maçlarına katılan Kafkasspor’da yönetim kongre kararı aldı.

Bu yıl ilk kez katıldığı 3. Lige büyük başarı sağlayarak ligi 5. sırada bitiren Kafkasspor, play-off’lara katılmıştı. İlk tur maçlarında penaltılarda maçı kaybederek 2. Lig kapısından dönen Kafkasspor yönetimi, sosyal medya hesabından kongre kararı alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Yönetim kurulunun almış olduğu karar ile Olağan Genel Kurul ilk toplantısı 27 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de kulüp binamızda, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Haziran Pazartesi saat 20.00’de kulüp binamızda yapılacaktır.”

Muhabir: İBRAHİM USLU