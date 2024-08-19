İsrail, Gazze'deki saldırılarında bir gazeteciyi daha katletti. Bu, son haftalarda bölgede hayatını kaybeden gazetecilerin sayısını artırıyor. Saldırılar sırasında hayatını kaybeden gazetecinin, görevini yaparken hedef alındığı belirtiliyor. İsrail’in son operasyonlarında medya mensuplarının da hedef alınması, uluslararası toplumda büyük tepki uyandırdı. Gazeteci haklarını savunan kuruluşlar, bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunarak, İsrail'in basın özgürlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Kaynak: NTV