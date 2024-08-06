İsrail, savaşın gölgesinde iç karışıklıklarla da mücadele ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde artan gerilimler, Haredi toplumu tarafından başlatılan radikal eylemlerle tırmanışa geçti. Haredi grupları, askerlik karşıtı tepkilerini göstermek amacıyla Tel Hashomer askerlik şubesine baskın düzenledi.

Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Ramat Gan kentinde zorunlu askerlik uygulamasına karşı düzenledikleri protestoları ikinci gününde de sürdürüyor. Tel Hashomer askerlik şubesi önünde toplanan onlarca Haredi, dini okul öğrencilerinin askere alınmasını protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haredi grubunun askerlik şubesi binasının duvarlarından içeri girdiği ve polisle protestocular arasında kovalamaca yaşandığı görülüyor. İsrail ordu radyosu, "Ultra Ortodoks Yahudilerin silah altına alınmasına karşı olan göstericilerin Tel Hashomer askerlik şubesine baskın düzenlemesinin ardından, çok sayıda polis ve asker göstericileri buradan ayrılmaya zorluyor." açıklamasını yaptı.

İsrail polisi, yasa dışı olduğunu belirttiği protestoya müdahale ettiklerini ve çıkan arbedede 7 Haredi’nin gözaltına alındığını duyurdu. Aynı askerlik şubesi önünde dün de benzer çatışmalar yaşanmıştı.

Protesto öncesi, Ultra Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde posterlerle gösterilere katılım çağrısı yapılmıştı. Askere alımları protesto için hazırlanan posterlerde, "İsrail’in kuruluşundan bu yana genç Ultra Ortodoks erkeklere yönelik bu kadar korkunç bir Holokost hiç yaşanmadı." ifadeleri yer aldı. İsrail ordusundan ismini açıklamayan bir yetkili, Ultra Ortodoks Yahudilerden yalnızca yüzde 30’unun askerlik şubelerine kayıt yaptırmasının öngörüldüğünü belirtti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredi nüfusun tamamının zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasaları "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Hükümetler, orduya dini eğitim gören erkeklerin zorla silah altına alınmaması yönünde talimat gönderiyor. Haredilerin de askere alınması gerektiğini savunan sivil toplum örgütü İyi Yönetim Hareketi, hükümetin bu kararına itiraz eden bir dilekçe sunmuştu.

Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi ve Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor. İsrail'de, Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partiler ile Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle arasında birçok konuda görüş ayrılığı olan Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor. Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.