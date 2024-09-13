Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında “Bir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz” sözünden hareketle başlattığı “Beslenme Saati” uygulamasında dördüncü dönem başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında hayata geçirdiği ve tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati” uygulamasında dördüncü dönem başladı.

Beylikdüzü’nün10 mahallesinde, 35 merkezde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına bugüne kadar 470 bin beslenme paketi ulaştırıldı.

Beslenme Saati uygulamasıyla; çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra okuldaki başarılarının artırılması ve toplumsal eşitsizliğin azaltması hedefleniyor. Uzmanlar eşliğinde hazırlanan, çocukların ihtiyaçları olan bir öğünün, her gün ücretsiz olarak ulaştırıldığı uygulamanın 2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki program detaylarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde bulunan BeylikdüzüMutfak’takamuoyuyla paylaştı.

“UYGULAMAMIZ TÜRKİYE’NİN PEK ÇOK YERİNDEKİ BELEDİYELERE İLHAM VERDİ”

Beslenme Saati uygulamasıyla 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bin 500 çocuğa ulaşılacağını belirten Başkan Çalık, “Başlangıçta amacımız hiçbir çocuğun aç kalmamasıydı. Fakat biliyoruz ki mesele sadece karın doyurmak değil. Mesele, o çocukların okulda başarılı olmalarını ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak. Bugün gururla söylüyorum ki, Beslenme Saati sadece Beylikdüzü’nde kalmadı, Türkiye’nin pek çok yerindeki belediyelere ilham verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, birçok belediye bu projeyi kendi bölgelerinde hayata geçiriyor. Böylece Beslenme Saati, yerel bir sosyal hizmet olmaktan çıkıp ülke genelinde bir model haline geldi. Sayın Ekrem İmamoğlu liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin okul beslenmesi konusunda yaptığı atılımlar çok büyük önem taşıyor. Beslenme hakkını temin etmek sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi yönetimin de sorumluluğu olmalıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık, “Beslenme Saati bir yardım değil; haktır” diyerek, "Bugün Beylikdüzü’nde ve İstanbul’da, yarın tüm Türkiye’de. Bu ülkenin çocukları için çalışan, hiçbir ayrım yapmaksızın kalbi Türkiye’nin çocuklarıyla atan birileri var ve hep olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.