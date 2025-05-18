İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde geçtiğimiz yıl düzenlemeye başladığı 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları’nın ikincisi tamamlandı. Etkinliğe katılan genç sporcular hem bayram coşkusunu yaşadı hem de madalya için yarıştı.

17-18 Mayıs tarihlerinde, uluslararası standartlardaki İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenen yarışlara ENKA, Galatasaray, İBBSK gibi atletizmin önde gelen ekiplerinin de içinde bulunduğu 14 kulüpten 295 sporcu katıldı.

DERECELER ULUSLARARASI ARENADA GEÇERLİ OLACAK

U14, U16, U18 ve U20’den oluşan dört farklı yaş grubunda ve toplam 21 ayrı kategoride düzenlenen yarışlar, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) hakemlerinin gözetiminde, Dünya Atletizm Birliği (WA) Yarışma ve Teknik Kuralları ile TAF Yarışma Talimatı’na uygun biçimde yapıldı. Bu yıl WA takvimine giren 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları’nda alınan dereceler tüm uluslararası atletizm yarışlarında geçerli olacak.

Yarışmalar koşu branşında 80 m, 100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1500 m, 80 m engelli, 100 m/110 m engelli, 300 m engelli, 400 m engelli, 4x100 m bayrak yarışı, 4x400 m bayrak yarışı; atlama branşında yüksek atlama, uzun atlama, sırıkla atlama, üç adım atlama; atma branşında gülle atma, disk atma, cirit atma kategorilerinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları’nda genç sporcuları yalnız bırakmayan İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk hem yarışlara start verdi hem de kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara madalyalarını takdim etti.