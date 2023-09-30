Elektrikli otomobil markası BYD (Build Your Dreams), Türkiye pazarına girişini verdiği özel bir davet ile kutladı.İSTANBUL (İGFA) - BYD markasını Türkiye’ye kazandıran ALJ Holding Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun’un ev sahipliğinde düzenlenen özel gecede iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Esma Sultan Yalısı’nda buluştu. Özel gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel üstlenirken, sahne alan Candan Erçetin de dillerden düşmeyen şarkılarıyla davetlilelere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gece geç saatlere kadar süren özel geceye aralarında Pervin Ersoy-Bilge Kuru, Sinem Ünsal, Şebnem Dönmez, Yiğit Dikmen, Kaan Sekban, Emre Yusufi, Emek Külür, Melis Ağzat, Umut Duygu ve Tolga Tekin’in de bulunduğu 500’den fazla konuk katıldı. Türkiye’de ilk kez sergilenen BYD modellerine büyük ilgi gösteren davetliler, otomobilleri yakından incelediler. Sergilenen tasarım harikası elektrikli BYD modellerinin direksiyon koltuğuna da oturan konuklar, BYD modellerinin tasarımı kadar teknolojik özelliklerine de hayran kaldılar.