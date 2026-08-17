Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Adaköy Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde sürülmüş bir buğday tarlasının ortasında 75 yaşındaki İ.B.’ye ait cansız beden bulundu. Yapılan ilk değerlendirmelerde şahsın yaklaşık 10-15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olay, Adaköy Mahallesi Kavak Bayır mevkiinde meydana geldi. Bölgeden geçen bir vatandaş, tarlanın ortasında başında bir köpeğin beklediği karartıyı fark edince, durumdan şüphelenip eve giderek gördüklerini babasına anlattı. Baba ve oğul daha sonra birlikte bölgeye döndü. Yakından yaptıkları kontrolde gördükleri cismin bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Adaköy Mahalle Muhtarı İsmail Sarı’ya bildirdi. Muhtar Sarı’nın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olayla ilgili ortaya çıkan önemli bir ayrıntıya göre, cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki İ.B. hakkında 30 Temmuz tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan yaşlı adamın günler sonra Mustafakemalpaşa’nın kırsal Adaköy Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılması üzerine, İstanbul’dan Mustafakemalpaşa’ya uzanan süreç de incelemeye alındı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, uzun süredir açık alanda bulunduğu değerlendirilen cansız bedenin vücut bütünlüğünün zarar gördüğü tespit edildi. İlk alınan örnekler doğrultusunda İ.B.’nin yaklaşık 10-15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından İ.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, İ.B.’nin İstanbul Esenler’den Mustafakemalpaşa’ya nasıl geldiği, Adaköy Mahallesi’ndeki bölgeye ne şekilde ulaştığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı. Kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.