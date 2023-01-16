DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkan vekili Olgun Çankaya, görevinden istifa etti.

Açıklama yapan Çankaya, "26 Nisan 2021 tarihinde kurucular kurulunda yer aldığım Halkla ilişkiler, Teşkilat işleri, Eğitim politikaları başkanlıkları ve İlçe başkan vekilliği görevlerini yürüttüğüm DEVA PARTİSİ İNEGÖL yönetiminden bu gün resmen ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte bizden teveccühlerini esirgemeyen İnegöllü hemşerilerime partimizin kıymetli üyelerine birçok yönetim kurulu arkadaşıma ve değerli il yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel oluşumda yer almanın onurunu bizlere yaşatan kıymetli Genel Başkanımız sayın Ali Babacan'a ayrıca minnettarım. Bundan sonraki süreçte üyelerini ve yönetimine hakkı ve doğruyu savunduğu için parti içerisinde Ali Babacan yanlızlığı yaşatmayacağına inanacağım koltuk sevdası gütmeden halk için halkın içinde olan, sosyal medya da çukur fenomenliği değil memlekete gerçekten hizmet üretip partimizin politikalarını en azimli şekilde halka ulaştıracak yöneticilerle yanyana omuz omuza mücadeleme devam edeceğim" dedi.