Bursa'da, İtfaiye Teşkilatı'nın 309. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Osmanlı döneminde "Tulumbacılar" olarak bilinen ve 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü'ne dönüşen itfaiye hizmeti, 25 Eylül 1923'ten bu yana belediyeler tarafından sunuluyor. İtfaiye, belediyecilik alanında kritik bir öneme sahip olup, itfaiye hizmetlerinin yanı sıra yangın önleme önlemlerine de dikkat çekmek amacıyla İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin ve itfaiye personeli, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören sırasında itfaiye teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, şunları dile getirdi: "Ebediyete intikal etmiş tüm itfaiye çalışanlarını rahmetle anıyorum. Geride kalan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Sorumlulukları ve yükleri çok ağır. Onlar bizim kahramanlarımız. Sadece yangınla değil, doğal afetlerde de hayat kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Kuruluşunun 309. yılı münasebetiyle itfaiye teşkilatımızı tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım da, "Bu yıl 309. yılını kutladığımız teşkilatımızın her alanda canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve yangın söndürme, arama-kurtarma, sel ve hayvan kurtarma gibi birçok hizmeti sunduklarını ifade etti.