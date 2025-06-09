Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKUT gönüllülerine iki gün süreli "Trafik kazalarında kurtarma teknikleri eğitimi" verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve yangınlara karşı halkın bilinçlendirilmesi, güvenliğinin artırılması amacıyla (AKUT) Arama Kurtarma Derneği Gönüllülerine yönelik, "Trafik kazalarında kurtarma teknikleri" eğitimi gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından organize edilen eğitim programı, teori ve pratik uygulamaların kusursuz uyum içinde yürütüldüğü iki aşamalı süreç olarak tasarlandı. İki gün süren eğitimde, AKUT gönüllülerine trafik kazaları ile ilgili pek çok konu detaylı olarak anlatıldı. Eğitim boyunca trafik kazalarında hayat kurtarıcı müdahaleler ve kurtarma teknikleri en ince ayrıntısına kadar aktarıldı. Katılımcılar, hem bilgi dağarcıklarını genişletirken hem de pratik sahada edindikleri deneyimlerle kendilerini bir adım daha ileriye taşıdı. AKUT gönüllüleri, verilen tüm eğitimleri başarıyla tamamlayarak acil durumlarda etkin müdahale edebilme kabiliyetlerini bir kez daha tescillemiş oldu.