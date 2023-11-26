BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Yerel seçimler için İyi Parti’de Belediye Başkan aday adaylığı başvuruları 27 Kasım Pazartesi günü başlıyor. İyi Parti İlçe Başkanlığı başvurular öncesinde temayül yoklaması yaptı. Yönetim Kurulu, mahalle temsilcileri, delegeler ve parti üyeleri arasında yapılan temayülde sürpriz isimler önce çıktı.

3 İSİM ÖNE ÇIKTI

Temayül de en fazla oyu Başkan Vekili Sevda Memiş, İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan ile yine Belediye Meclis Üyesi Regaip Korkmaz aldı.

MECLİS ÜYELİĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Belediye Meclis üyeliği için başvurular devam ederken, şuana kadar 15 kişinin meclis üyeliği adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.