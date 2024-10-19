İznik Belediyesi'nin kardeş şehri olan Çin'in ünlü seramik şehri Jingdezhen'de düzenlenen Uluslararası Seramik Fuarı görkemli bir şekilde açıldı.

Geçtiğimiz aylarda İznik Belediyesi'ne resmi ziyaret düzenleyen Jingdezhen Belediye Başkan Yardımcısı Cui Suxiang ve heyeti fuarın davet mektubunu İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya iletmişlerdi. Buna istinaden fuara İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı temsilen Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ile İzbel A.Ş Genel Müdürü Suat Okkalı katılırken; tören ulusal ve uluslararası bir çok devlet adamı, büyükelçiler, siyasi liderler, belediye başkanları ve yöneticilerine de ev sahipliği yaptı.

Açılış töreninde konuşan İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya “Sizleri İznik Belediye Başkanımız Sayın Kağan Mehmet Usta adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün, Çin'in seramik sanatının kalbi olan Jingdezhen'de, böylesine prestijli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. İznik Belediyesi olarak bu uluslararası seramik fuarına katılmak ve değerli kardeş şehrimiz Jingdezhen ile ortak kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek bizim için gurur verici. İznik, tarih boyunca sanat ve zanaatkarlığın merkezi olmuş, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan derin bir seramik geleneğine sahiptir. Jingdezhen gibi İznik de, yüzyıllardır el emeği, ustalık ve yenilikçi üretim teknikleriyle tanınan bir şehir olmuştur. Bu iki şehir arasındaki bağ sadece kardeş şehir statüsüyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda ortak kültürel ve sanatsal mirasımızı da simgelemektedir. Hem İznik hem de Jingdezhen, seramik sanatında dünya çapında ün kazanmış şehirlerdir. Her iki şehir de zengin tarihini, kültürel mirasını ve sanatını çağdaş dünyaya taşımaya, gelenekleri yaşatmaya ve yeni nesillere ilham vermeye devam etmektedir. Seramik yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda şehirlerimiz arasındaki güçlü bir dostluk köprüsüdür. Bu fuar, kültürel zenginliklerimizi paylaşma ve ortak projelerle geleceğe daha güçlü adımlar atma fırsatını bizlere sunmaktadır. Jingdezhen ile İznik arasındaki kardeş şehir ilişkisi, sanatın evrensel diliyle birbirimize daha da yakınlaşmamızı sağlıyor. Gelecekte de bu güçlü bağları koruyarak, seramiğin büyülü dünyasında daha nice işbirliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seramiğin büyüsünü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Kaynak: İHA