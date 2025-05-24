İznik Belediyesi ve IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Davarcı, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve misafirler katıldı.

Programda, Dâvûd-i Kayserî’nin Osmanlı düşünce dünyasındaki yeri, ilim geleneğine katkıları ve bıraktığı manevî miras ele alındı. Konuşmaların ardından katılımcılar türbeyi ziyaret ederek dualarda bulundu.